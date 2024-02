Serie C: Taranto-Catania match clou

FRANCESCO LOIACONO - Taranto-Catania è il match clou della ventottesima giornata del girone C di Serie C. La gara si disputerà domani alle 16,15 allo “Iacovone”. Gli jonici dovranno vincere per avvicinarsi al secondo posto e i siciliani dopo il successo 2-0 contro la capolista Juve Stabia al “Cibali- Massimino” cercheranno di ottenere tre punti per avere come obiettivo la zona play off. Nel Taranto giocheranno come esterni Calvani e Zonta, regista Bifulco, in attacco Simeri e De Marchi.

Nel Catania sulle fasce Chiricò e Tello, trequartista Cicerelli, in avanti Peralta e Di Carmine. Arbitrerà Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto in provincia di Trento. Nell’ andata vinsero gli etnei 1-0 al “Massimino-Cibali”.