Tragedia a Sanremo: studente di 17 anni investito da un mezzo, muore sul colpo

Purtroppo, lo studente è morto sul colpo, mentre la sorella è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Pietra Ligure a causa dei gravissimi politraumi riportati. Le autorità locali sono già al lavoro per indagare sulle cause dell'incidente e per identificare il conducente responsabile.

SANREMO - Questa mattina, poco prima delle 8, si è verificata una tragedia a Bussana, frazione di Sanremo. Uno studente di 17 anni è stato investito da un mezzo, probabilmente un camion, che non si è fermato dopo l'incidente. Il giovane, accompagnato dalla sorella di 15 anni, stava camminando lungo il muro quando il veicolo li ha travolti entrambi.