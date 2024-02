Serie A, il Lecce perde 2-0 con il Torino all'Olimpico Grande Torino

Nel secondo tempo al 5’ il Torino passa in vantaggio con Bellanova, diagonale di destro. Al 23’ Kaba dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 25 il Lecce resta in dieci, espulso Pongracic per doppia ammonizione. Al 36’ i granata raddoppiano per merito di Zapata di testa. Al 40’ Gallo dei giallorossi pugliesi per poco non riesce a segnare. Il Lecce è al tredicesimo posto in classifica con 24 punti. Il Torino è nono con 36 punti.

- Ottava sconfitta esterna del Lecce in questo campionato. I salentini perdono 2-0 con il Torino all’ “Olimpico Grande Torino” nella venticinquesima giornata di Serie A. Nel primo tempo all’ 11’ Bellanova dei granata di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 13’ Piccoli del Lecce va vicino al gol. Al 28’ Zapata del Torino sfiora la rete. Al 42’ Vlasic dei piemontesi con una conclusione da fuori area non inquadra la porta.