Serie A, il Lecce sfiderà il Bologna al Dall'Ara

Nell’andata i felsinei riuscirono a pareggiare 1-1 al “Via del Mare”. Arbitrerà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo in provincia di Torino. Nell’ ultimo precedente a Bologna nella massima serie, il 23 ottobre 2022, i rossoblu emiliani vinsero 2-0 con le reti realizzate nel primo tempo al 13’ da Arnautovic e al 35’ da Ferguson.

Il Lecce sfiderà domani alle 15 il Bologna al “Dall’ Ara” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno di Serie A. I salentini cercheranno di vincere per avvicinarsi alla salvezza e gli emiliani dovranno ottenere il successo per restare in corsa verso la qualificazione alla Champions League. Nel Lecce Oudin e Kaba giocheranno come esterni, Almqvist regista, Krstovic e Banda in attacco. Nel Bologna Freuler e Ferguson sulle fasce, Orsolini trequartista, Zirkzee e Saelemaekers in avanti.