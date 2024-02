Serie A, il Lecce sfiderà il Torino all' Olimpico Grande Torino

Il Lecce sfiderà domani alle 19 il Torino all’ “Olimpico Grande Torino” nella venticinquesima giornata di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto difficile, perché i granata dovranno vincere per restare in corsa verso la qualificazione all’ Europa League e i giallorossi pugliesi cercheranno il successo per avvicinarsi alla salvezza.Nel Lecce sarà indisponibile Banda infortunato. Oudin e Kaba giocheranno come esterni, regista Almqvist, in attacco Krstovic e Sansone. Nel Torino Tameze è squalificato. Sulle fasce Ricci e Lazaro, trequartista Vlasic, in avanti Zapata e Sanabria. Arbitrerà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta in provincia di Bari.Nell’andata il Torino vinse 1-0 al “Via del Mare”. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Torino, il 5 settembre 2022, i granata prevalsero 1-0 e la rete decisiva per i piemontesi fu realizzata al 40’ del primo tempo da Vlasic,