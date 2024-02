Serie A, il Lecce vince 3-2 sulla Fiorentina al Via del Mare

Quinta vittoria interna del Lecce in questo torneo. I salentini prevalgono 3-2 sulla Fiorentina al “Via del Mare” nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno di Serie A. Nel primo tempo al 17’ i giallorossi pugliesi passano in vantaggio con Oudin su punizione. Nel secondo tempo al 5’ i toscani pareggiano per merito di Mandragora, conclusione di destro da trenta metri. Al 22’ la Fiorentina passa in vantaggio con Beltran, tocco di sinistro. Al 42’ il neo acquisto dei gigliati Belotti con un pallonetto colpisce la traversa. Al 45’ la squadra di Roberto D’ Aversa pareggia con Piccoli di testa. Al 92’ Dorgu con una girata al volo realizza la rete del successo dei pugliesi. Prima vittoria nel 2024 dei salentini. Il Lecce è al tredicesimo posto in classifica con 24 punti.