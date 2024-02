Serie B, il Bari perde 3-0 con il Palermo al Barbera

Ssc Bari fb

Quarta sconfitta esterna del Bari in questo campionato. I biancorossi perdono 3-0 con il Palermo al “Barbera” nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno di Serie B. Nel primo tempo al 44’ i siciliani passano in vantaggio con Ranocchia, nel secondo tempo raddoppiano al 26’ per merito di Ceccaroni e al 35’ Segre realizza la terza rete dei rosanero. Nei pugliesi nella ripresa debutta il neo acquisto Guiebre, subentrato al 43’ a Pucino. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Pasquale Marino. Il Bari è all’ undicesimo posto in classifica con 27 punti insieme al Cosenza.