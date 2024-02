Serie A, Poker della Roma al Cagliari nell'amarcord giallorosso

As Roma fb





La gara è stata preceduta dal minuto di raccoglimento per ricordare Giacomo Losi, scomparso domenica 4 febbraio all'età di 88 anni. Per l'occasione il leggendario capitano giallorosso, soprannominato "Core de Roma" in virtù delle sue 455 presenze in giallorosso, è stato anche ricordato dalla Roma con il lutto al braccio.

Per il comune passato romanista, l'ex calciatore e allievo Daniele Rossi ha superato il suo ex allenatore e maestro Claudio Ranieri, a seguito del 4-0 con cui la Roma si è imposta sul Cagliari nel posticipo della 23esima giornata andato in scena all'Olimpico nella serata di lunedì 5 febbraio 2024. Le reti di Pellegrini e Huijsen, intervallate dalla doppietta di Dybala, consentono alla Roma di posizionarsi al quinto posto e con 1 punto di distacco dalla Zona Champions.