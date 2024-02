Serie A, poker dell’Inter contro l’Atalanta: nerazzurri in fuga

Inter fb





Con 11 vittorie consecutive nel 2024, di cui 8 in campionato, l'Inter dimostra una solidità impressionante. Nonostante lo spavento iniziale per un gol annullato, i padroni di casa gestiscono bene il match e passano in vantaggio con Darmian, raddoppiando con una prodezza di Lautaro prima della fine del primo tempo.





Nella ripresa, Dimarco segna il 3-0 con un tap in dopo un rigore parato, mentre Frattesi sigla il poker, anche se si procura un problema muscolare all'adduttore destro. San Siro esulta e lo scudetto sembra sempre più vicino per l'Inter.

L'Inter fa un altro passo importante verso lo scudetto, travolgendo l'Atalanta nel recupero a San Siro con un netto 4-0. La squadra di Inzaghi si conferma un rullo compressore, con ottime prestazioni al Meazza nelle ultime 8 gare di Serie A, vincendo tutte e subendo solo una rete, registrando ben 7 clean sheet.