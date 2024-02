Si afferma anche nella 'Marina di Ragusa': premiato velista salentino Pietro Colazzo

BRINDISI - Pietro Colazzo, atleta del Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò, fra i sette migliori giovani velisti per l’anno 2023 nella “Next Generation U16”.Il premio, assegnato dall'VIII Zona FIV e comprendente anche un contributo in denaro per l’acquisto di materiale velico, è stato ritirato nei giorni scorsi a Brindisi dal presidente del Circolo Domenico Falco, in occasione dell'assemblea tenutasi presso la sede della Lega Navale; Pietro Colazzo era infatti al momento impegnato a Marina di Ragusa – con altri cinque atleti del Circolo e la presenza dell’istruttore Carmine Bresciani - per la tappa dell'Italia Cup, regata nazionale di classe ILCA Laser valevole per le qualificazioni al campionato europeo dove il giovane atleta del Circolo si è classificato settimo assoluto su 160 barche. E dove un’altra velista tesserata presso la “Lampara”, Marina Murri, si è affermata nella sua categoria: primo posto nella classifica femminile under 17 nella categoria ILCA6.