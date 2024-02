San Severo, 19 arresti per associazione a delinquere: rapine, furti e riciclaggio di autoveicoli

SAN SEVERO - I carabinieri di San Severo hanno eseguito 19 arresti (11 in carcere e 8 ai domiciliari) in relazione a un'associazione per delinquere specializzata in rapine, furti, ricettazioni, riciclaggio di autoveicoli e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono partite nel settembre 2022 dopo il sequestro di autoveicoli rubati, alcuni dei quali già riciclati con targhe spagnole falsificate, ritrovati vicino a un autolavaggio nella città.L'associazione, caratterizzata da una struttura piramidale, coinvolgeva persone esperte nel furto e nella dissimulazione di veicoli rubati, mentre i capi coordinavano e pianificavano le operazioni, estendendosi anche ad altre regioni d'Italia. I veicoli rubati venivano illegalmente immessi sul mercato delle auto o dei ricambi, o reimpiegati nelle attività commerciali dei membri dell'associazione.Le indagini hanno rivelato anche l'esistenza di officine meccaniche e autodemolizioni contigue ai ladri di auto, utilizzate per occultare e smontare i veicoli, oltre che per ostacolarne l'identificazione attraverso manipolazioni quali punzonature, smerigliature dei telai e cambi di targhe. Complessivamente, sono stati sequestrati e recuperati 47 veicoli integri e numerose parti meccaniche e motori, per un valore totale superiore a 1.500.000 euro.