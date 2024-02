Si chiude la missione istituzionale in occasione di The Big 5 Saudi in Arabia Saudita

BARI - Si chiude oggi la doppia missione, imprenditoriale e istituzionale, della Regione Puglia in Arabia Saudita. In occasione di The Big 5 Saudi, la principale fiera annuale del Paese per il settore edilizia e costruzioni a Riyadh e fra le più importanti al mondo, la delegazione della Regione Puglia, guidata dall’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, ha accompagnato 16 imprese pugliesi.“Abbiamo voluto esplorare nuove opportunità per i comparti produttivi regionali dei materiali per le costruzioni, presentando i prodotti e le soluzioni più innovative made in Puglia, con grande soddisfazione da parte delle imprese partecipanti a questa importante iniziativa che, quest’anno, ha accolto 1100 espositori da 40 Paesi del mondo. In questa occasione, abbiamo incontrato l’Ambasciatore d’Italia in Arabia Saudita, Roberto Cantone, il Direttore ICE, Romano Baruzzi, il Presidente del SIBC - Saudi Italian Business Council, Kamel Al Munajjed e membri dei Ministeri degli Investimenti, dell’Industria e del Turismo. Presentare e promuovere i settori strategici della nostra economia che sono in stretta connessione con i settori in grande sviluppo in Arabia Saudita - dalla logistica alle energie rinnovabili, dall’aerospazio all’agricoltura, dal turismo all’idrogeno - ci ha permesso di far conoscere la Puglia e le sue eccellenze e di avviare importanti interlocuzioni anche rispetto a connessioni aeree dirette tra le due regioni. È un primo passo su una strada che continueremo a seguire per sostenere da una parte i processi di internazionalizzazione delle nostre imprese, dall’altro occasioni di investimento e sviluppo nella nostra regione”.Presenti nella delegazione insieme all’assessore Delli Noci, la direttora del dipartimento Sviluppo economico, Gianna Elisa Berlingerio e il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.“Una importante occasione - ha commentato il presidente Vasile - utile per presentare e spiegare da una parte il progetto dell’aerospazio pugliese che ha particolarmente colpito i nostri interlocutori, dall’altra per raccontare la capacità degli Aeroporti pugliesi di essere sia attrattore di investimenti, sia ponte tra la nostra regione e il popolo saudita che ha dimostrato grande curiosità e interesse verso la Puglia”.“Sono numerosi e molto interessanti i punti di contatto scoperti in questi giorni con l’Arabia Saudita su settori strategici per la Puglia - ha dichiarato la direttora Berlingerio -. A partire dalla loro attenzione per l’aerospazio e per i possibili sviluppi dello spazioporto di Grottaglie in relazione alla realizzazione di uno spazioporto che è nella strategia dell’Arabia Saudita. I numerosi contatti utili saranno ora alla base di una importante fase di follow-up che dia seguito a questa missione istituzionale a vantaggio delle imprese pugliesi”.