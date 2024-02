Mate, da Una Voce per San Marino al brano 'Big Mama': 'Nel mio futuro anche cinema e tv'

Su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Big Mama” (etichetta RB MUSIC), il nuovo singolo di Mate, finalista ad Una voce per San Marino 2024. L'abbiamo raggiunta per farci raccontare del nuovo brano e dei prossimi progetti.

Cosa racconta Big Mama?

Big mama è un inno di fede e di speranza. È una sensazione, è quella fiamma che ci guida nei momenti bui e che ci unisce tutti in un unico canto.

Come è stato partecipare al festival di Una Voce per San Marino?

Per me è il terzo anno ed è sempre emozionante e soprattutto una sfida in primis con me stessa. Quest’anno in particolare , mi ha lasciato un emozione che fino ad oggi nonostante le tante esperienze che ho vissuto di palco e di interazione con altri musicisti ed artisti, non avevo mai provato. Collaborare con persone di diverse etnie e soprattutto con un vissuto diverso dal mio, mi ha arricchita tantissimo. Non dimenticherò mai l’esibizione di quest’anno , c’era Magia nell’aria.

Quando ti sei avvicinata alla musica?

In realtà dico sempre che la musica mi ha scelta ; all’età di tre anni già cantavo, però senz’altro l’importanza che ha per me l’ho scoperta con gli anni e soprattutto vivendola e avendone cura.

Con quale artista ti piacerebbe collaborare ?

Mi anela nella mente una collaborazione con Big Mama.

Prossimi progetti?

Continuerò a lavorare su idee nuove con il mio team, nella mente c’è anche il cinema e la tv.