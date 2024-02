Sinergia digitale per il Sud: torna Web-Ecom, il più grande evento dedicato all’e-commerce

BARI - Il 2024 si apre con il ritorno di Web-Ecom, la più importante fiera del sud Italia dedicata al mondo dell'e-commerce e delle tecnologie digitali. Dopo la trionfante quarta edizione dello scorso anno, che ha visto oltre un migliaio di partecipanti, tanti sponsor di spessore e relatori esperti provenienti da tutta Italia, l’atteso format si ripete con la sua quinta edizione. - Il 2024 si apre con il ritorno di Web-Ecom, la più importante fiera del sud Italia dedicata al mondo dell'e-commerce e delle tecnologie digitali. Dopo la trionfante quarta edizione dello scorso anno, che ha visto oltre un migliaio di partecipanti, tanti sponsor di spessore e relatori esperti provenienti da tutta Italia, l’atteso format si ripete con la sua quinta edizione.





Il 14 e il 15 marzo, infatti, Web-ecom tornerà a varcare il palco della grande sala sotterranea al The Hotel Nicolaus (ex Sheraton) di Bari per un confronto sulle ultime tendenze in tema di commercio elettronico, sui casi di successo online, nonché idee, aneddoti e prospettive del digitale per creare o migliorare l’immagine del proprio brand e per generare nuove opportunità di business. Una due giorni ricca di opportunità e network professionali, con la partecipazione di player nazionali e internazionali dove non mancheranno professionisti del settore come imprenditori, marketer, merchant, proprietari di e-commerce, Amazon seller, Seo specialist, sviluppatori web, esperti di logistica e spedizioni e tanti altri.





"Ogni anno alziamo l'asticella" spiega il prof. Rutigliano, organizzatore dell’evento e amministratore unico della Aproweb ecommerce agency di Bari: "In questa edizione del Web-ecom avremo tre sale all'interno delle quali si terranno in contemporanea workshop tecnici e laboratori interattivi. Nelle due sale si alterneranno consulenti e referenti delle big tech dell'online: da Amazon ad Alibaba, da Prestashop a PayPal, da GLS a GS1, solo per citarne alcune. Si parlerà di intelligenza artificiale, posizionamento su Google (SEO), internazionalizzazione, spedizioni e logistica e molto altro. Eventi come il nostro sono importanti per tutto il territorio in quanto permettono ad imprenditori e merchant di comprendere le dinamiche del mercato online nonché di conoscere tool e software specifici e di scoprire le competenze necessarie per competere online, senza doversi necessariamente spostare al Nord, dove invece si parla molto più spesso di digitale e innovazione".





Non solo presenze italiane ma anche dai paesi dell’est: "L'anno scorso abbiamo avuto una piccola delegazione di imprese albanesi ma quest'anno, anche grazie al supporto di alcuni media balcani e al lavoro svolto con Assecomm, la prima associazione albanese di ecommerce, contiamo di avere un'affluenza maggiore dall'est Europa" commenta il prof. Rutigliano.





L’iniziativa, che gode di diversi media sponsor, è affiancata anche dalla copertura mediatica del noto blog turistico BariExperience.com, il progetto indipendente di promozione del territorio (dall’anima tutta barese) che dal post-pandemia porta migliaia di visitatori di tutto il mondo alla scoperta di Bari e dintorni, rendendo il sito un punto di riferimento per turisti e viaggiatori: "L’affluenza delle precedenti edizioni del Web-Ecom è la dimostrazione di quanto la nostra comunità sia proiettata al cambiamento e all’innovazione digitale. Le idee che portano altre idee per lo sviluppo del nostro tessuto economico vanno condivise, diffuse e sostenute, per questo motivo è un piacere affiancare Daniele Rutigliano in questa mission. La cultura del digitale, infatti, è il filo conduttore che unisce questi due progetti baresi che, seppur diversi, camminano nella stessa direzione" commenta il dott. Ivan Giuliani, autore di Bariexperience.com e consigliere Giovani Confcommercio Prov. Bari.