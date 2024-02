Striscia la notizia, cartelli stradali fuori legge: il 40% di quelli italiani potrebbe essere sbagliato, ridondante o inutile

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio si occupa di cartelli stradali e intervista Enrico Bonizzoli, esperto di sicurezza stradale, che spiega come il 40% dei cartelli sulla rete stradale italiana sembrerebbe essere sbagliato, ridondante o inutile.Bonizzoli aggiunge anche che una multa presa alla presenza dei suddetti cartelli può essere contestata: «Possono comportare una distrazione, possono causare degli incidenti e in più, nel caso in cui uno dovesse essere sanzionato per uno di questi cartelli lo può contestare perché quel cartello, non essendo previsto dal codice della strada, non ha valenza giuridica».Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).