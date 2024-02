Striscioni contro De Laurentiis: Bari ribelle al Napoli

BARI - La tifoseria organizzata barese ha dato voce alla propria indignazione con striscioni incendiari affissi in diversi punti della città. Con messaggi come "Secondi a nessuno" e "Andate via da Bari", i tifosi esprimono il loro dissenso nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo le sue dichiarazioni considerate offensive nei confronti del Bari FC. Il confronto tra padre e figlio De Laurentiis ha scatenato una vera e propria guerra di parole che si riflette ora nelle strade di Bari, e che promette di infiammare ulteriormente gli animi in vista della partita contro il Lecco.