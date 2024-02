Sudtirol-Bari: prima trasferta biancorossa per Iachini

Ssc Bari fb

Dopo i due incontri vinti su Lecco e Feralpisalò, il Bari inizia il ciclo di altrettante partite esterne da giocare a distanza di tre giorni. Si inizierà quest'oggi alle 14 al Druso di Bolzano, dove i galletti affronteranno il Sudtirol. La gara, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B, sarà la prima trasferta di Beppe Iachini alla guida del Bari. Per essa, sin dalla vigilia, il tecnico biancorosso ha preteso dai suoi uomini lo stesso approccio mentale e caratteriale espresso nelle due precedenti gare disputate al San Nicola. La richiesta avanzata da Iachini ai suoi uomini costituisce la motivazione in più per riscattare l'1-0 subito nella semifinale playoff giocata il 29 maggio 2023 a Bolzano.Espugnare nuovamente il Druso, alla luce del precedente 0-1 inflitto ai tirolesi nel pomeriggio del 10 aprile 2023 nella gara valida per la 32ma giornata della Serie B 2022-23, compatibilmente con i passi falsi del Brescia (appaiato al nono posto a 33 punti con i biancorossi) e del Modena (all'ottavo posto con 34 punti), consentirebbe al Bari di entrare in zona playoff. Per i biancorossi, bissare l'impresa del lunedì di Pasquetta di un anno fa in casa del Sudtirol (distante di 5 punti dal Galletto), sarà un'iniezione di fiducia per la seconda trasferta consecutiva in programma a Catanzaro alle 20.30 di martedì 27 febbraio, nel confronto valido per il primo turno infrasettimanale di Serie B del 2024.