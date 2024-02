Tensione a Pisa durante manifestazione Pro-Palestina: scontri tra studenti e forze dell'ordine

PISA - Ieri mattina a Pisa, durante una manifestazione pro-Palestina, si sono verificati momenti di tensione tra le forze dell'ordine e gli studenti partecipanti al corteo. Il gruppo di manifestanti ha cercato di raggiungere piazza dei Cavalieri, sede della Scuola Normale, ma è stato fermato dai poliziotti schierati a protezione di uno degli accessi alla piazza, che hanno caricato gli studenti che tentavano di oltrepassare lo sbarramento. L'intera area intorno a piazza dei Cavalieri è stata circondata dalle forze dell'ordine.Durante gli scontri, alcuni ragazzi sono stati fermati dalla polizia e poi rilasciati immediatamente. La manifestazione, che avrebbe visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone, principalmente studenti delle scuole superiori, ma anche esponenti di centri sociali e collettivi universitari, è sostanzialmente conclusa.Secondo la questura, lo schieramento delle forze dell'ordine in determinate aree del centro storico aveva lo scopo di evitare "azioni dimostrative in concomitanza di obiettivi sensibili quali la sinagoga, il cimitero ebraico o la Torre pendente".Il Partito Democratico toscano ha commentato l'accaduto su Instagram, definendo le immagini di Pisa "vergognose" e denunciando la repressione subita dagli studenti durante la manifestazione. Il Pd toscano ha annunciato l'intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per chiarire il ruolo del questore in questa vicenda e difendere la democrazia e la libertà di manifestare, sottolineando che "questa non è sicurezza".