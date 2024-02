Taranto, 25 per i giovani talenti alla Fiera del Mare 2024

TARANTO - Grande successo per le due iniziative di Taranto 25, l’innovativo network che riunisce oltre cinquanta tra imprenditori, professionisti e operatori dell’associazionismo locale, organizzate alla Fiera del Mare 2024 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, nonostante il tempo inclemente che aveva portato al rinvio della attività espositive all’aperto per il prossimo weekend.La prima è stata la presentazione del volume “I Giovani e il Mare”, una realizzazione di Taranto 25 per i tipi di Castellano Editore; “Una nave entra e una esce dal porto”: questo è il tema che, intimamente legato alla città di Taranto, è stato sviluppato sul volume in quindici graphic novel di due pagine da altrettanti giovani fumettisti talentuosi che hanno vinto una call del Gruppo Giovani Taranto 25.L’opera è stata curata dal Gruppo Giovani Taranto 25 (Donato Boccardi, Giulia D’Addario, Renata D’Addario, Mario Pagnottella) con la supervisione dei tarantini Gian Marco De Francisco e Nicola Sammarco; il coordinamento del progetto editoriale, l’impaginazione e la realizzazione della copertina sono stati curati da Marcello De Pace con la supervisione di Grafite e Animatà, mentre le fotografie sono di Marcello Nitti e Aurelio Castellaneta.«Questa è un’iniziativa benefica - ha detto nell’occasione il presidente di Taranto 25 Fabio Tagarelli – i cui ricavati saranno devoluti all’Associazione ABFO: i volumi saranno in vendita nello stand di Taranto 25 nel prossimo weekend alla Fiera del Mare o mediante mail a fondazionetaranto25@gmail.com. Continua così il nostro impegno per promuovere e valorizzare i giovani talenti, in questo caso i fumettisti, la stessa finalità di una nostra nuova attività a favore di scrittori e fotografi!».È il Contest fotografico letterario #InstaBook - Racconti dalle scuole: già nei prossimi giorni Taranto 25 invierà alle Istituzioni scolastiche il Regolamento che consentirà agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di cimentarsi in una gara a colpi di penna e di scatti fotografici per garantirsi un posto tra i vincitori. I racconti a tema libero e i migliori scatti selezionati saranno inseriti in un volume raccolta che verrà curato dallo scrittore Lorenzo Laporta.In seguito nella stessa location si è tenuto il seminario “Le professioni del mare” dedicato all’economia del mare analizzata fra lavoro, sport e impresa, un evento in cui si è sviluppato un interessante dibattito sulla Blue Economy che ha coinvolto operatori culturali, imprenditori e sportivi della nostra città che svolgono la loro attività prevalentemente.