Taranto, convegno 'Ascoltare e comprendere i giovani per fermare il bullismo e il cyberbullismo' al Teatro Tarentum

TARANTO - "Ascoltare e comprendere i giovani per fermare il bullismo e il cyberbullismo" è il tema del convegno organizzato da Cisl Scuola Taranto Brindisi e Cisl Scuola Puglia per giovedì 8 febbraio p.v. a Taranto, presso il Teatro Tarentum in via Regina Elena n°122, con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle ore 13.30. - "Ascoltare e comprendere i giovani per fermare il bullismo e il cyberbullismo" è il tema del convegno organizzato da Cisl Scuola Taranto Brindisi e Cisl Scuola Puglia per giovedì 8 febbraio p.v. a Taranto, presso il Teatro Tarentum in via Regina Elena n°122, con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle ore 13.30.





Una piece teatrale di Stefania De Ruvo messa in scena da Antonello Conte, con la Compagnia teatrale di Lino Conte, precederà una tavola rotonda densa di interventi brevi ma di alto spessore, coordinati da Roberto Calienno segretario organizzativo nazionale Cisl Scuola.

Interverranno: Mirco Cazzato co-fondatore e team leader del Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti (MABASTA), Gianpaolo Pisconti del Tribunale dei Minori Taranto, Gianna Guido segretaria generale Cisl Scuola Puglia, Fabio Ciro Mancino segretario generale Cisl Scuola Taranto Brindisi, Gianfranco Solazzo segretario generale Cisl Taranto Brindisi, Antonio Castellucci segretario generale Cisl Puglia, Irene Esposito referente rete di scuole Network Against Cyberbulling, Luigina Quarta consulente informatico Procure, Ernestina Sicilia Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Brindisi, Vincenzo Di Lecce docente del Politecnico di Bari esperto in sistemi informatici, Vito Alfonso dirigente Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Taranto.

Ivana Barbacci segretaria generale nazionale Cisl Scuola concluderà i lavori.

Il convegno si configura anche come giornata di formazione, perciò al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione a cura dell’ Irsef-Irfed al personale della scuola, mentre ai ragazzi sarà consegnato un attestato concernente i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto).