Lecce, giovedì 8 febbraio l'appuntamento 'Leccesi, parliamone insieme' in Piazza Partigiani

- Giovedì 8 febbraio alle 18.30 in Piazza Partigiani il sindaco Carlo Salvemini, accompagnato da assessori, consiglieri comunali, incontrerà la comunità del quartiere. Sarà un incontro "senza filtro" con i cittadini, utile a parlare dei problemi della città, raccogliere segnalazioni, critiche e suggerimenti, illustrare i progetti in cantiere, quelli in programma e quelli già realizzati.