Taranto, nascondeva in un garage più di tre chili di hashish: arrestato 52enne

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 52 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato anche per il reato di detenzione illegale di munizioni.I Falchi della Squadra Mobile, in una vasta operazione antidroga che ha interessato l’intera zona di Talsano, hanno effettuato numerose perquisizioni domiciliari alla ricerca di sostanza stupefacente. I poliziotti, dopo aver perquisito l’appartamento di un 52enne senza nessun particolare risultato, hanno controllato anche un garage di pertinenza, ritrovando all’interno di un'auto in restauro ben 37 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 4 chili e due involucri di marijuana per circa 50 grammi oltre a 25 cartucce per pistola calibro 3,80.Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale. Si ribadisce per l’indagato vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.