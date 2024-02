Tecnopolis lancia a Valenzano corsi gratuiti in creazione d'impresa e project management

VALENZANO - È online il bando per la partecipazione ai corsi gratuiti in project management e creazione d'impresa gestiti da TECNOPOLIS nell'ambito del progetto SUCCESS.I corsi sono aperti a tutti i soggetti interessati ai temi trattati (ad es. rappresentanti di ETS, di Associazioni e piccole imprese, aspiranti imprenditori, studenti universitari, ecc.).Il numero di posti disponibili è limitato, quindi è necessario candidarsi per partecipare a uno o ad entrambi i corsi gratuiti. Il termine per la presentazione delle candidature è il 12/02/2024.Un'occasione di approfondimento da non perdere. Il link a bando e modulo di candidatura è: https://www.tecnopolispst.it/public/bandi/Bando%20di%20selezione%20e%20All%201_%20SUCCESS.pdf Il progetto SUCCESS è guidato da TECNOPOLIS e coinvolge anche i comuni di Valenzano e Durazzo. È co-finanziato dalla Regione Puglia - Dip. Sviluppo Economico - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali nell'ambito dell’Avviso Pubblico 2021 “L.R. 20/2003 Partenariato per la Cooperazione - Programma annuale 2021”