TEDxPutignano 2024: martedì 27 febbraio la presentazione al Museo Civico Romanazzi

PUTIGNANO - Martedì 27 febbraio, alle 10.30 nella Sala gialla del Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano, si terrà la conferenza stampa di presentazione di TEDxPutignano 2024, l’evento culturale famoso in tutto il mondo e organizzato in modo indipendente in diversi territori.L’appuntamento della 4^ edizione, dedicata al tema dell’Errore, si terrà nel teatro comunale di Putignano sabato 13 aprile dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.Nel corso della conferenza stampa saranno annunciati una parte degli speaker e il nome della presentatrice dell’evento.All’incontro con i giornalisti parteciperanno Luciana Laera, sindaca comune di Putignano, Alessandra Dalena, organizer/licenziataria TEDxPutignano, Massimo Cellamare, agenzia di comunicazione Marker adv, Davide De Nicolò, responsabile area progetti Tecnopolis Parco scientifico e tecnologico, Simone Chiriatti, General Manager dell’Ass.ne Olivami e alcuni rappresentanti delle aziende partner dell'evento.Modera Tea Di Lorenzo (Radio puglia - Media partner).