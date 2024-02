Trasporto urgente: C-130J dell'Aeronautica Militare salva neonata in imminente pericolo di vita

BARI - Un velivolo da trasporto tattico C-130J dell'Aeronautica Militare è atterrato la scorsa notte presso l'aeroporto di Ciampino, a Roma, portando una neonata di soli due giorni da Bari, in imminente pericolo di vita. La missione di soccorso è stata attuata su richiesta della Prefettura di Bari al Comando Operazioni Aerospaziali (COA).Il C-130J, appartenente alla 46ª Brigata Aerea di Pisa, è decollato dall'aeroporto di Pisa, raggiungendo Bari dopo aver effettuato tutte le procedure necessarie. A bordo del velivolo erano presenti due ambulanze, il personale medico e la neonata. L'intervento ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di viaggio dall'Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti, Bari, all'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma.Dopo l'atterraggio a Ciampino, le due ambulanze hanno proseguito il tragitto verso l'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù". Il C-130J ha fatto ritorno a Pisa, rimanendo immediatamente disponibile per eventuali nuove attivazioni. La 46ª Brigata Aerea di Pisa, insieme al 31° Stormo di Ciampino, al 14° Stormo di Pratica di Mare e agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, è uno dei reparti dell'Aeronautica Militare dedicati al servizio di prontezza operativa per missioni di questo tipo.Questi reparti sono impegnati 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per garantire il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse.