Trionfa a 7 anni ai Caserta Open 2024: va alla danzatrice brindisina Arianna Fischetto il Titolo Inter/Nazionale

BRINDISI - A soli 7 anni la danzatrice brindisina Arianna Fischetto, si è aggiudicata la vittoria alla storica competizione di danza sportiva Caserta Open 2024, una gara prestigiosa di carattere Inter/Nazionale svoltasi domenica 18 Febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania.





La "campionessa in erba" ha avuto la meglio su ben 44 atlete provenienti da importanti e rappresentative scuole di danza di tutto lo stivale e anche dall’estero. La competizione, svoltasi sui 4 balli della disciplina delle Danze Latino Americane quali Cha Cha, Samba, Rumba e Jive, ha visto Arianna classificarsi in prima posizione nel Jive e seconda posizione in tutti e tre gli altri balli.





Un Orgoglio tutto brindisino che vanta la scuola di ballo Studio Dance Brindisi della Maestra Laura Zicola, (società sportiva brindisina affiliata all’ASCR "Uniti per lo Sport" del presidente Carmine Iaia) che l’ha vista mettere i primi passi appena lo scorso anno e scalare la classifica di gara in gara, in tempi brevissimi, fino ad affermarsi sul podio di una importante gara che rappresenta punto di riferimento per tutti i ballerini.





In finale, per Studio Dance Brindisi, ha gareggiato anche Rebecca Pupino già finalista al Campionato Italiano 2023, su ben 39 atlete.

"Queste vittorie sono la risposta che stiamo facendo un ottimo lavoro di qualità. - ha commentato la maestra Laura Zicola al termine della competizione - La perseveranza ed il desiderio di fare bene di atlete così piccole e di tutte le loro compagne più grandi, ripaga nettamente il grande lavoro che, giorno dopo giorno, compiamo nella nostra scuola ed è proprio il valore aggiunto che ci porterà a grandi cose!".