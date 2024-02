Utimatum alle autorità russe: funerale segreto o sepoltura nella colonia penale per Navalny

Le autorità russe hanno posto un ultimatum alla madre di Alexei Navalny, minacciando di seppellire il corpo del figlio nella colonia penale dove è morto, se non accetterà di tenere un funerale segreto. La notizia è stata resa nota dalla portavoce del team Navalny, Kira Yarmysh, e dalla moglie del dissidente, Yulia Navalnaya.Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato a San Francisco, in California, la vedova e la figlia di Navalny, esprimendo loro le sue condoglianze e ammirazione per il coraggio dimostrato dal dissidente nella lotta contro la corruzione per una Russia libera e democratica. Biden ha annunciato l'imposizione di oltre 500 nuove sanzioni contro la Russia, considerando Putin responsabile della morte di Navalny.Tuttavia, l'ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti, Anatoli Antonov, ha respinto le sanzioni come un tentativo di ingerenza negli affari interni della Russia e di dividere la società russa. Gli Stati Uniti hanno già pianificato ulteriori misure contro la Russia per la morte di Navalny, conferma il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby.Yarmysh ha denunciato che un investigatore ha dato alla madre di Navalny l'ultimatum di accettare un funerale segreto entro tre ore, altrimenti il corpo sarà sepolto nella colonia penale. La madre si è rifiutata di negoziare con il comitato investigativo e ha chiesto il rispetto della legge che prevede la consegna della salma entro due giorni. Yarmysh ha sottolineato l'importanza di consentire al funerale e alla cerimonia commemorativa di svolgersi secondo le consuetudini.