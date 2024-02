Violento incidente a Bari: quattro feriti in Corso Benedetto Croce

BARI - Attimi di paura hanno scosso Corso Benedetto Croce a Bari questa sera, dopo un impatto violentissimo tra due veicoli che ha lasciato quattro persone ferite.L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Monfalcone, dove una Renault Scenic e un'Alfa Giulietta si sono scontrate frontalmente. Secondo quanto ricostruito, la Renault Scenic avrebbe attraversato via Monfalcone senza dare la precedenza, provocando lo scontro con l'Alfa Giulietta che sopraggiungeva nel senso di marcia.Sul luogo dell'incidente sono intervenute prontamente le forze dell'ordine locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e garantire la sicurezza della zona. La strada è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti di effettuare tutti i rilievi necessari.In aggiunta, il personale del 118 è stato tempestivamente allertato per prestare i primi soccorsi. I due conducenti e due passeggeri delle rispettive auto coinvolte sono stati trasportati in ospedale: due in codice rosso al vicino Policlinico di Bari e gli altri al Di Venere di Carbonara.L'incidente ha provocato un forte allarme nella comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in quella zona. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.