Libriamiamoci a Putignano: Incontri con Autori e Presentazioni di Libri

PUTIGNANO - Venerdì 22 marzo, presso il Teatro Comunale "G. Laterza", si terrà una serata speciale dedicata alla cultura e alla letteratura con la rassegna "Libriamiamoci". L'evento, che avrà inizio alle ore 19:00, vedrà la presenza di ben 13 autori nazionali, protagonisti di presentazioni e dialoghi moderati dalla rinomata conduttrice televisiva Manila Gorio.Dopo il successo dell'incontro con l'ex magistrato Luca Palamara, è giunto il momento di un nuovo appuntamento con la lettura e la scoperta di nuovi libri che stimolano la fantasia e l'immaginazione. Un'occasione unica per i lettori di confrontarsi con gli autori e di approfondire le tematiche dei loro lavori.Tra gli autori ospiti della serata ci saranno Mingo con il libro "Gli zombi", Chiara Pepe con "Voci dell'età di mezzo", Antonio Gelormini con "Vis a Vis", Angela Campanella con "Bonasforza", Anna Carbonara con "Polveri", Giacomo Losavio con "Il cervello nel pallone", Aurora Bagnalasta con "Gli amori sprecati", Giuseppe Silvio L’Abbate con "Lavoro e produttività in Italia", Francesca Casciaro con "L’eredità della polvere", Paolo Vinella con "I tumulti di Putignano", Edna Magenga con "Jane", Rosalba Bratta con "Piccole anime traghettate" e Lea Cosentino con "Tutta le verità".La partecipazione all'evento è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di letteratura e cultura. Sarà un'opportunità unica per immergersi nell'affascinante mondo dei libri e per incontrare gli autori di spicco del panorama letterario nazionale.La rassegna "Libriamiamoci" è promossa dal Comune di Putignano e organizzata dall'Associazione Produzione Italia, con la direzione artistica di Manila Gorio e la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese. Un progetto itinerante che si propone di valorizzare i luoghi storici e architettonici più suggestivi della Puglia attraverso incontri culturali e letterari di alto livello.