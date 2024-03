3,2 milioni di euro per la Teca del Mediterraneo e la Mediateca regionale: al via l'allestimento del Polo Bibliotecario Regionale di Bari

Biblioteca pubblica di comunità

Il Polo Bibliotecario Regionale di Bari si configura come un progetto ambizioso e innovativo che contribuirà allo sviluppo culturale e sociale della regione.

BARI - La Giunta regionale ha stanziato 3,2 milioni di euro per l'allestimento del Polo Bibliotecario Regionale di Bari, che ospiterà la Teca del Mediterraneo e la Mediateca regionale.I fondi saranno utilizzati per la fornitura di arredi e attrezzature per i due plessi della ex Caserma Rossani di Bari, già completati e antistanti il parco urbano. L'obiettivo è di aprire al pubblico il Polo entro la fine del 2024.La palazzina "ex Casermetta" avrà la funzione di biblioteca pubblica di comunità e ospiterà l'offerta libraria complessiva, oltre a eventi e iniziative promosse dalle diverse istituzioni coinvolte. Saranno inoltre organizzate attività laboratoriali, corsi di istruzione e aree di coworking per diverse fasce d'età, con un'attenzione particolare al digitale e all'inclusione.La palazzina "ex Comando", invece, sarà destinata alla conservazione dei materiali di pregio, sia per il valore intrinseco che per quello storico e artistico. Si configurerà come una "Casa degli Archivi della Puglia", in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliotecaria, accessibile a studiosi e ricercatori.L'allestimento del Polo Bibliotecario Regionale di Bari rappresenta un passo importante per la valorizzazione della cultura e del sapere nella regione. Il Polo sarà un luogo di incontro e di scambio per cittadini, studenti, studiosi e appassionati di cultura, favorendo l'accesso alla conoscenza e la crescita della comunità.In dettaglio, i due plessi ospiteranno: