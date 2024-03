Domani mattina l'incontro sul nuovo codice dei contratti pubblici di ANCE Bari e BAT

In particolare, i quattro focus tematici passeranno in rassegna:

I principi generali del nuovo Codice

La fase esecutiva dei lavori

Le riserve dell'appaltatore

Il Collegio consultivo tecnico

L'organismo introdotto per la celere definizione delle problematiche tecniche e delle controversie sorte in fase esecutiva che, spesso, determinano il blocco dei lavori e lunghe diatribe tra stazioni appaltanti e imprese."Una rilevante novità del nuovo codice – anticipa il presidente di ANCE Bari e BAT Nicola Bonerba che aprirà l'incontro – è il collegio consultivo tecnico che potrà intervenire per risolvere controversie e problematiche tecniche che risultino ostative alla celere prosecuzione dei lavori: si tratta dell'istituto introdotto in piena emergenza pandemica dal Decreto Legge 'Semplificazione' e che diventa strutturale con il nuovo Codice. In un momento in cui il fattore tempo è decisivo a causa delle scadenze imposte dal PNRR per concludere le opere finanziate, questa previsione trova il pieno favore dell'ANCE".All'incontro, moderato dall'avvocato e socio di Polis Avvocati Saverio Nitti, porteranno i saluti il presidente di ANCI Antonio Decaro e il vicepresidente di ANCE Domenico De Bartolomeo, prima dell'introduzione del vicepresidente di ANCE Bari e BAT con delega alle opere pubbliche Mauro Ceglie. A seguire interverranno, oltre al presidente Corradino, il direttore legislazione opere pubbliche di ANCE Francesca Ottavi, il docente di appalti pubblici presso la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione Pier Luigi Gianforte e il professore ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università degli Studi di Siena Fabio Francario.