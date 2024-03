A Mola di Bari torna il Dinner in the Sky: l'emozione di cenare a 50 metri d'altezza

MOLA DI BARI - Dal 17 al 21 luglio Piazza XX Settembre a Mola di Bari si trasformerà in un ristorante a cielo aperto con il Dinner in the Sky, l'esperienza unica di pranzare, cenare o gustare un aperitivo a 50 metri d'altezza.Dopo il successo a Bari, l'esclusiva piattaforma sospesa ritorna in Puglia con una vista mozzafiato sul mare Adriatico e sul centro storico di Mola. Un'occasione imperdibile per vivere un evento indimenticabile, unendo il piacere del cibo a un'emozione unica.Tre le opzioni disponibili: pranzo, aperitivo e cena, con menù gourmet ideati dagli chef locali Vito Paradiso e Michele De Rosa.Prenotazioni già aperte per vivere un'esperienza culinaria davvero fuori dal comune.Stefano Burotti, responsabile della società concessionaria in esclusiva per l'Italia di Dinner in the Sky, ha dichiarato: "La Puglia è una terra che amiamo e siamo davvero felici di poterci tornare. Il centro di Mola di Bari ci ha subito conquistati con il suo fascino e il suo panorama e siamo certi che la nostra attrazione andrà ad arricchire la proposta turistica di una località già molto amata dal pubblico".Un'occasione da non perdere per vivere un'esperienza unica e indimenticabile!Sito web Dinner in the Sky: https://www.dinnerinthesky.com/