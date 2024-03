Admo Puglia: weekend a Bari per 'Una Colomba per la vita'

BARI - Weekend barese per la campagna “Una Colomba per la vita” promossa dall’Associazione Donatori Midollo Osseo Puglia Ets in occasione delle imminenti festività pasquali. Sarà il capoluogo Bari, con il Circolo Tennis e il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia ad ospitare i due banchetti del prossimo fine settimana in cui si potranno acquistare dal vivo le colombe pasquali “due volte buone”.Anche per il 2024, infatti, si ripropone la campagna pasquale di raccolta fondi di Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo. Le sedi Admo di tutta Italia e i rispettivi volontari tornano nelle principali piazze italiane per informare sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali e per offrire le loro colombe, il dono perfetto da regalare e regalarsi in un periodo di grande riflessione e solidarietà come la Pasqua.Anche Admo Puglia partecipa alla campagna con iniziative proprie, offrendo a tutti la possibilità di acquistare le colombe e sostenere così l’associazione (tutti i contatti dei referenti territoriali sono disponibili sul sito www.admopuglia.it ). Sabato 16 e domenica 17 marzo 2024, Bari ospita due nuovi appuntamenti con gli eventi “Una Colomba per la vita”. Si potrà, dal vivo, acquistare la propria colomba preferita tra quelle disponibili e contribuire ad alimentare la speranza di chi è in attesa di trapianto di midollo osseo. Solo 1 persona su 100 mila è il tipo giusto. Scegliere una colomba Admo nelle piazze di Puglia significa aiutare a divulgare il messaggio di solidarietà e raccogliere fondi a sostegno delle attività di sensibilizzazione e iscrizione al Registro Donatori (IBMDR).Sabato 16 marzo dalle ore 9,30 alle ore 13 presso il Circolo Tennis Bari in via Martinez, 4 e domenica 17 marzo 2024 dalle ore 9,30 alle ore 13 presso il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia in via Lattanzio.Visitando il sito www.admopuglia.it, invece, è sempre possibile recuperare i contatti telefonici del referente cittadino per prenotare il proprio regalo di Pasqua “due volte buono”.