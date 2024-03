L’ impianto verrà ristrutturato a settori iniziando dalla Tribuna. La capienza dello stadio sarà ridotta per motivi di sicurezza da 27584 a 4000 spettatori. I lavori inizieranno a novembre 2024 e finiranno a giugno 2026. Dopo i lavori lo “Iacovone” potrà ospitare 21000 persone. Si è arrivati a questa soluzione positiva per l’accordo raggiunto tra il commissario dei giochi Massimo Ferrarese, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l’amministratore delegato di sport e salute Diego Nepi Molineris.

Il Taranto continuerà a giocare allo “Iacovone” anche durante i lavori di ristrutturazione dello stadio per i Giochi del Mediterraneo del 2026. La squadra pugliese dovrà disputare le sue partite interne a Taranto nelle prossime due stagioni nel girone C di Serie C.