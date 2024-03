Agenti della Polizia di Stato salvano una studentessa che minacciava di suicidarsi

ANDRIA - Un dramma sfiorato questa mattina ad Andria, dove una studentessa di 14 anni ha minacciato di lanciarsi dal cornicione della scala antincendio di un istituto scolastico cittadino.Tutto è iniziato quando la giovane, dopo aver consegnato un compito in classe, ha chiesto all'insegnante di andare in bagno. Trascorsi diversi minuti dal suo allontanamento, la docente, insospettita, ha inviato i collaboratori scolastici a cercarla.La ragazza è stata trovata poco dopo sul cornicione della scala antincendio esterna all'edificio, a svariati metri d'altezza, minacciando di gettarsi nel vuoto. Immediatamente allertati, gli Agenti delle Volanti della Questura di Andria sono giunti sul posto e hanno tentato di avvicinarsi alla studentessa, che però li ha minacciati di lanciarsi se si fossero avvicinati.L'esperto Capopattuglia, intuendo la gravità della situazione, ha adottato un approccio cauto e rassicurante. Si è tolto il cinturone e la giubba della divisa per attenuare lo stato di agitazione della ragazza e si è aperto a lei raccontandole dei figli coetanei.Dopo un lungo dialogo, la studentessa si è finalmente confidata con l'Agente, spiegando le ragioni del suo gesto estremo. Al termine del colloquio, si è sentita rassicurata e ha teso la mano al poliziotto, che, con l'aiuto dell'autista della Volante, è riuscito a tirarla a sé e a metterla in sicurezza.Dopo le prime cure mediche da parte del personale del 118, la minore è stata riaffidata ai familiari. L'intervento tempestivo e la sensibilità degli Agenti delle Volanti hanno scongiurato una tragedia e hanno permesso di salvare una giovane vita.La Questura di Andria ha espresso il proprio plauso agli Agenti intervenuti per la professionalità e l'umanità dimostrate in una situazione delicata e complessa. Il loro coraggio e la loro capacità di dialogo hanno permesso di risolvere una situazione drammatica e di restituire una figlia ai suoi genitori.La vicenda di Andria ci ricorda l'importanza di non sottovalutare mai i segnali di disagio e di sofferenza che possono provenire dai ragazzi. È fondamentale ascoltarli con attenzione e offrire loro il supporto necessario per superare le difficoltà.La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine, ma è importante ricordare che la prevenzione è fondamentale. Bisogna creare una rete di sostegno per i ragazzi in difficoltà, formata da insegnanti, genitori e figure professionali competenti, che sia in grado di intercettare i segnali di disagio e di intervenire tempestivamente.Ogni vita è preziosa e vale la pena di essere salvata.