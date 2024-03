Tentato omicidio a Taranto: donna investe l'ex compagno e ferisce un passante

TARANTO - I Carabinieri di Taranto hanno arrestato una donna accusata di aver tentato di uccidere il suo ex compagno investendolo con la sua auto. L'uomo, un odontotecnico di 54 anni, è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite, ma non è in pericolo di vita.L'incidente è avvenuto ieri sera all'angolo tra via Mazzini e via Monfalcone a Taranto. La donna, a bordo di una Ford Focus, ha investito il 54enne che era appena uscito da un bar. L'uomo è stato scaraventato a terra e la macchina lo ha travolto.Dopo l'investimento, la donna ha abbandonato la vettura e si è data alla fuga. I Carabinieri, però, sono riusciti a risalire alla sua identità grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna è stata rintracciata e portata in Caserma.Secondo le prime ricostruzioni, il movente del tentato omicidio sarebbe passionale. La donna e l'uomo avevano avuto una relazione in passato, poi terminata. La donna non avrebbe accettato la fine della storia e avrebbe deciso di vendicarsi.Nell'incidente è rimasto ferito anche un passante, un uomo di 45 anni, che è stato colpito dalla Ford Focus in fuga. L'uomo è stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di pochi giorni.La donna è accusata di tentato omicidio e lesioni dolose. Si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.Il caso ha sconvolto la città di Taranto. La comunità si è stretta intorno alla famiglia dell'odontotecnico ferito e ha espresso sdegno per il gesto della donna.