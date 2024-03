Al Demodè Club la consolle è tutta al femminile con il 'Diva’s beat party'

MODUGNO - Sabato 30 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, sarà proposto il “Diva’s Beat Party”, un appuntamento che tingerà di rosa la consolle con il djset di quattro woman dj, il duo Sisters Cap, Hellen e Valentina Marenaci.Floriana e Ilenia Capriati, in arte Sisters Cap, sono dj e producer attive dal 2013. Sinora hanno suonato in diversi locali presenti negli ultimi anni nelle Top100 Clubs di Dj Mag. Ma la loro presenza si è fatta sentire anche all’estero, in club quali Acquarius, Kalypso e Papaya in Croazia, Titos a Palma di Maiorca, Bees House e Playhouse in Cina, Pasha e Playboy Club in India. Le produzioni e i set delle Sisters Cup spaziano dalla musica house alla progressive house, con sconfinamenti in altri generi musicali, primo tra tutti il cosiddetto future rave (portato alla ribalta mondiale da David Guetta e Morten), che combina a sua volta techno e progressive house senza trascurare melodia e giusta energia. A gennaio 2024 è uscito il loro nuovo disco “Fall Into Your Arms” per l’etichetta olandese Turn It Up, mentre lo scorso 8 marzo sono state ospiti con un loro dj-set su Radio 105.Hellen, al secolo Eleonora Rossi, è una dj, ballerina e volto noto dello spettacolo italiano, che sta girando lo Stivale con i suoi set dal sapore prettamente urban. Nata a Parma, si sta facendo apprezzare grazie al suo impegno e alle variegate attività che spaziano dalla musica alla danza. Proprio in questi ambiti ha spesso affiancato Gué, Club Dogo e Duke Montana nei videoclip e in esibizioni dal vivo. Ha avviato il suo percorso nello spettacolo a 18 anni, partecipando a vari concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia. Nel suo percorso si è esibita anche in importanti club come Magazzini Generali a Milano e Big Club a Torino. I suoi live, che spaziano dall’hip hop al reggaeton, sono caratterizzati da parentesi trap, vibes e dembow, molto apprezzate dal pubblico dei suoi danceflor.Valentina Marenaci, invece, è una giovane dj barese che in questa stagione è resident del Demodè Club, proponendo la sua musica in importati party come il “Redbull Turn it up” e le variopinte e scoppiettanti feste Wasaby. Con uno stile personale riesce a fondere ritmi tech house con influenze latin. Grazie alla sua energia e alle sue performance coinvolgenti, Valentina ha conquistato rapidamente il cuore del pubblico locale e non solo: 3397360006: 22.00