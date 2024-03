Alfa il 19 aprile in concerto a Bari

In attesa delle date di aprile nei palazzetti che toccheranno le città di Padova, Torino, Napoli, Bari e Firenze, Alfa annuncia oggi le prime date del nuovo tour estivo che partirà a maggio.

“NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR ESTIVO” prende il nome dal suo nuovo lavoro uscito il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc. L'album, composto da dieci canzoni, contiene “Vai!” (certificato disco d'oro), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all'emozionante duetto con Roberto Vecchioni, portandolo ad essere considerato la rivelazione del Festival. Alfa, con la sua musica, riesce a portare il suo immaginario e a trasmettere i valori e gli ideali in cui crede. Lo ha fatto sul palco dell'Ariston e lo sta facendo in concerto, raccontando il suo percorso fatto di piccoli passi, di sogni, del coraggio di non arrendersi mai e dell'amore che è poi il filo conduttore di tutte sue canzoni. L’amore in ogni forma: quello dei suoi amici e dei suoi genitori, quello ascoltato nelle canzoni o visto nei film e anche quello per la musica che, da sempre, considera il suo migliore amico.

Il tour è prodotto da A1 concerti e i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di domani, venerdì 22 marzo, su ticketone. Di seguito il calendario delle prime date del tour alle quali faranno seguito nuovi appuntamenti:

(Ph Filippo Moscati)





18 MAGGIO - MELILLI (SR) – PIAZZA RISORGIMENTO

30 MAGGIO - CORTONA (AR) - CORTONA COMICS

15 GIUGNO – FÉNIS (AO) - MUSICASTELLE

26 LUGLIO – ORVIETO (TR) - ORVIETO SOUND FESTIVAL

31 LUGLIO - CHIOGGIA (VE) - SOTTOMARINA SOUND BEACH

03 AGOSTO - CASTIGLIONCELLO (LI) - CASTELLO PASQUINI

04 AGOSTO - FORTE DEI MARMI (LU) - VILLA BERTELLI

18 AGOSTO - PORTO SANT'ELPIDIO (FM) - PIAZZA GARIBALDI

25 AGOSTO – MONFALCONE (GO) - GENERATION YOUNG FESTIVAL





Prosegue inoltre, ad aprile, il tour nei palazzetti partito dal Forum di Milano sold out. Di seguito gli appuntamenti in calendario:Radio Zeta è la radio ufficiale del tour nei palazzetti.





24 FEBBRAIO 2024 – MILANO - FORUM Sold Out

05 APRILE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA

06 APRILE 2024 – TORINO – INALPI ARENA

16 APRILE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

19 APRILE 2024 – BARI – PALAFLORIO

21 APRILE 2024 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

16 NOVEMBRE 2024 - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT

25 NOVEMBRE 2024 - MILANO – FORUM