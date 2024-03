Emiliano e Maurodinoia sollecitano soluzioni per la viabilità sulla SS 16 durante le festività pasquali

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, hanno rivolto una lettera alla società Anas Puglia per affrontare i disagi e le lunghe code che si verificano sull'itinerario stradale Bari-Brindisi-Lecce, in vista delle prossime festività pasquali e a causa dei numerosi cantieri in corso.Nella missiva, si richiede alla società di sviluppare un piano di gestione della viabilità che assicuri condizioni di deflusso adeguate rispetto alla crescente domanda di trasporto pendolare e turistico. In particolare, si sollecita l'intensificazione dell'utilizzo di strade alternative anche secondarie, la programmazione delle attività di cantiere in base agli orari di maggiore afflusso e deflusso, la fornitura di informazioni tempestive agli automobilisti e ai comuni interessati, oltre all'impiego di unità dedicate alla regolazione del traffico.Tali misure mirano a garantire la sicurezza stradale e nelle aree di cantiere, nonché a mitigare i disagi durante i periodi di picco di traffico, assicurando un viaggio più fluido e sicuro per gli automobilisti.