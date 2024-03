Allerta meteo: venti forti e mareggiate in arrivo sulla Sicilia, Calabria e Puglia

BARI - Dalle prime ore di domani, sabato 30 marzo 2024, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, provenienti dai quadranti meridionali. Questo fenomeno interesserà principalmente la Sicilia, estendendosi poi a Calabria e Puglia. Si raccomanda massima prudenza in particolare lungo le coste esposte, dove sono attese mareggiate.La Regione ha emesso un avviso dalle ore 12:00 del 30 marzo 2024 per le successive 24 ore, confermando l'arrivo di venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, provenienti sempre dai quadranti meridionali. Anche in questo caso, si segnalano mareggiate lungo le coste esposte.Inoltre, dalle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2024 e per le successive 24 ore, è stata dichiarata allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia. Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione e ad adottare le misure necessarie per proteggere sé stessi e i propri beni dalle eventuali conseguenze di questo fenomeno atmosferico.