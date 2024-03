Medvedev e Zverev avanzano alle semifinali del torneo Masters 1000 di Miami

Nel torneo Masters 1000 sul cemento di Miami, in Florida, il russo Daniil Medvedev ha ottenuto una vittoria convincente nei quarti di finale contro il cileno Nicolas Jarry con un punteggio di 6-2 7-6. Questa vittoria lo ha qualificato per la semifinale, dove oggi alle 20:00 affronterà Jannik Sinner. Sarà l'undicesimo scontro diretto tra l'altoatesino e il russo.Nel frattempo, il tedesco Alexander Zverev ha prevalso 6-3 7-5 sull'ungherese Fabian Marozsan, conquistando così un posto in semifinale. Questa è la diciassettesima semifinale nella carriera di Zverev nei tornei Masters 1000 e la seconda a Miami.Nel torneo femminile, nei quarti di finale, la russa Ekaterina Alexandrova ha ottenuto una vittoria combattuta contro l'americana Jessica Pegula con il punteggio di 3-6 6-4 6-4, qualificandosi così per la semifinale.Nella prima semifinale femminile, la kazaka Elena Rybakina ha vinto contro la bielorussa Viktoryia Azarenka con il punteggio di 6-4 0-6 7-6, guadagnandosi un posto in finale.Nel frattempo, lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato eliminato 6-2 6-4 dal bulgaro Grigor Dimitrov, interrompendo così il suo percorso nel torneo.