Allerta meteo: vento forte e mareggiate lungo le coste in Puglia

BARI - Per la giornata di domani, mercoledì 27 marzo 2024, e nelle successive 12-18 ore, è prevista l'arrivo di venti forti con rinforzi di burrasca, provenienti principalmente dalla componente occidentale. Tale fenomeno interesserà in particolare la Liguria, l'Emilia-Romagna, il Molise e la Puglia, soprattutto nei settori settentrionali. Nel pomeriggio, la situazione si estenderà anche alla Calabria. Si prevedono inoltre mareggiate lungo le coste esposte.In particolare, sulla Puglia si avvertiranno venti forti con rinforzi di burrasca, soprattutto nelle zone settentrionali della regione. Lungo le coste esposte saranno possibili mareggiate.A partire dalle ore 08:00 del 27 marzo 2024 e per le successive 14 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio vento sull'intero territorio della Puglia. Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione e ad adottare le misure di precauzione necessarie per fronteggiare eventuali disagi causati dalla forte ventilazione.Si consiglia di rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali e di seguire eventuali disposizioni emesse dalle autorità competenti.