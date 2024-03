Trani: 'Elogio della composizione. La fotografia di Giuseppe Cavalli' a Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI – Si è inaugurata oggi a Palazzo delle Arti Beltrani la mostra "Elogio della composizione. La fotografia di Giuseppe Cavalli", in collaborazione con l'Archivio Eredi Giuseppe Cavalli e con il contributo di Alessia Venditti e il progetto grafico di Andrea Venditti.L'esposizione, curata da Niki Battaglia, direttore artistico di Palazzo delle Arti Beltrani, ripercorre le tappe fondamentali dell'esperienza artistica di Cavalli, maestro indiscusso dell'high-key del dopoguerra italiano.– tra cui stampe vintage, fotogiornalistica e sperimentazioni – offrono al pubblico un'ampia panoramica sulla sua produzione, dagli esordi in Puglia ai paesaggi urbani ricchi di umanità.– La mostra, a 120 anni dalla nascita di Cavalli e a 10 dalla scomparsa dei figli Daniele e Mina, è il primo appuntamento della nuova stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani e la prima esposizione che omaggia il maestro in Puglia dopo 41 anni.– "Elogio della composizione" rappresenta un importante progetto di riordino e valorizzazione dell'Archivio Cavalli, avviato da Alessia Venditti, dottoranda di ricerca all'Università degli Studi di Udine.La mostra è aperta al pubblico dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:15). Il biglietto d'ingresso è di 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto).Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51, Trani. Tel: 0883 500044. Email: [indirizzo email rimosso]Un'importante iniziativa per celebrare un grande artista e la sua eredità.