Anziano tenta di rubare cibo al supermercato, clienti pagano per lui

BARI - Un anziano è stato sorpreso a rubare cibo in un supermercato di Bari. L'uomo ha preso dagli scaffali un vasetto di sugo, due scatolette di tonno e una busta di tortellini speck e formaggio, per un totale di 5 euro e 37 centesimi.L'uomo è stato scoperto dai dipendenti del supermercato mentre cercava di nascondere la merce nelle tasche bucate del suo cappotto. È stato quindi segnalato alle Forze dell'Ordine.I clienti che erano in coda alle casse hanno assistito alla scena e hanno deciso di fare una colletta per pagare la spesa dell'anziano. In pochi minuti hanno raccolto la cifra necessaria, 5 euro e 37 centesimi, e l'uomo ha potuto pagare la sua spesa senza essere multato.Il gesto di generosità dei clienti ha commosso l'anziano, che si è scusato per il suo gesto e ha ringraziato i presenti per la loro solidarietà.L'episodio di Bari evidenzia il problema della povertà, che colpisce anche le persone anziane. La crisi economica ha fatto aumentare il numero di persone che non riescono a sbarcare il lunario e che sono costrette a ricorrere a espedienti come il furto per sopravvivere.La generosità dei clienti del supermercato è un esempio di come la solidarietà possa essere un importante strumento per contrastare la povertà e per aiutare le persone in difficoltà.L'episodio di Bari ci invita a riflettere sulla necessità di mettere in atto misure concrete per contrastare la povertà e per aiutare le persone in difficoltà. È importante ricordare che la solidarietà e la responsabilità sono valori fondamentali che possono fare la differenza nella vita di molte persone.