Il Castello di Tutti: tre giorni di festa al Castello Volante di Corigliano d'Otranto

CORIGLIANO D'OTRANTO - Da venerdì 15 a domenica 17 marzo, il Castello Volante di Corigliano d'Otranto ospita "Il Castello di Tutti", una vera e propria festa per i beni culturali accessibili.Tre giorni di incontri, proiezioni, musica e performance a ingresso libero e gratuito per presentare al pubblico il progetto "Il Castello di Tutti", sostenuto dal Ministero della Cultura per consentire una più ampia partecipazione alla cultura.Si inizia alle 17:00 con il primo incontro partecipativo con La scuola Viva! sul paesaggio. Alle 18:30, un incontro sui Beni culturali accessibili con Lucia Costantini, Fabio Fornasari e altri esperti. Alle 20:00, la performance "Corpus Nil" di Marco Donnarumma. A seguire, la rassegna di film "Io è l'altro" a cura del Cinema del reale.Secondo incontro con La scuola Viva! alle 17:00. Alle 19:00, un film con audiodescrizione e sottotitoli a cura di Poiesis. Alle 20:30, la performance "L'io minimo (ad alta voce)" con Giorgio Distante, Giulia Maria Falzea e Alessandra De Luca. Alle 21:30, concerto di Miro Durante con Vito De Lorenzi, Giorgio Distante ed Emanuele Licci.Alle 11:00, performance site specific "Danzare il mito" della Compagnia Tarantarte. A seguire, visita guidata del Castello in LIS. Alle 13:00, degustazione del nuovo menù del bistrot Nuvole.Il progetto Castello Volante è un laboratorio multidisciplinare dove si incontrano e dialogano storia, architettura, cinema, musica, fotografia, scrittura, gastronomia e artigianato. Un sistema di officine creative, un grande cantiere delle arti visive e performative in connessione con il territorio e la comunità."Il Castello di Tutti" è un'occasione per scoprire la bellezza e l'accessibilità del Castello Volante, un luogo unico dove la cultura diventa davvero accessibile a tutti.Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.Per informazioni, consultare il sito web www.ilcastellovolante.it o contattare la segreteria del Castello Volante al numero 0836 321970.Vi aspettiamo numerosi al Castello Volante per vivere insieme tre giorni di festa all'insegna della cultura e dell'accessibilità!