Arrestate due donne a Molfetta per spaccio di cocaina

MOLFETTA - I Carabinieri della Compagnia di Molfetta hanno arrestato due donne conviventi, di 42 e 49 anni, già note alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'operazione predisposta per incrementare la sicurezza sociale nel centro storico di Molfetta. I Carabinieri, avendo fondato motivo di ritenere che le due donne occultassero droga in casa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare.Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto circa 100 grammi di cocaina, confezionata in tre involucri artigianali, e 750 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il denaro e la droga sono stati sequestrati insieme ad altro materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.Al termine delle formalità di rito, le due donne sono state associate presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Trani. Il Pubblico Ministero ha disposto la convalida dell'arresto.Si precisa che le indagini sono ancora in corso e che le due donne sono presunte innocenti fino a prova contraria.L'operazione dei Carabinieri di Molfetta è un importante risultato nella lotta contro lo spaccio di droga. La presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare la criminalità.