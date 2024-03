Meloni incontra il premier libanese Najib Miqati: 'Evitare escalation a confine con Israele'

Continua la visita della premier italiana Giorgia Meloni in Libano. Oggi alle 12 ora locale (le 11 in Italia) la Meloni sarà a Shama, in visita ai contingenti militari italiano nel Sud del Paese nell'ambito della missione UNIFIL e nella Missione Militare Italiana Bilaterale in Libano (MIBIL). La premier italiana porterà loro un messaggio di riconoscenza e apprezzamento del governo e della nazione per l'impegno profuso in un quadro di sicurezza fortemente deteriorato.Durante l'incontro di ieri a Beirut con il primo ministro Najib Miqati, Meloni ha esortato ad evitare un’escalation tra Hezbollah e Israele, ribadendo "la volontà dell'Italia di continuare a contribuire alla sicurezza e alla stabilità del Libano, in particolare in questo momento storico". Il fronte del Sud del Libano è tornato caldo dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre.E anche per questo gli sforzi italiani puntano al cessate il fuoco a Gaza, per evitare conseguenze su più larga scala. L'Italia è pronta a contribuire con ulteriori attività a sostegno delle forze armate libanesi. Fra queste, ci sarebbe anche l'ipotesi di un aumento della presenza di militari italiani nella missione bilaterale Mibil. Come ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani , "i nostri militari non sono lì solo per fare la guardia alla bandiera ma sono un braccio operativo della politica internazionale".