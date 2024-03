Attacco mortale, un uomo morto trovato sulla montagna, accanto a lui un animale accucciato: 'Non succedeva da 20 anni'

GEORGETOWN, STATI UNITI - Dopo essere stato attaccato da un puma, meglio conosciuto come leone di montagna, nelle zone rurali della California, un uomo ha riportato ferite gravi ed è morto sul posto. Qualcosa del genere è accaduto per la prima volta negli ultimi due decenni. I giovani, due fratelli di 21 e 18 anni, erano alla ricerca di corni abbandonati in una zona remota di Georgetown, una piccola comunità a circa 80 km da Sacramento, scrive il Daily Mail.Domenica, poco dopo mezzogiorno, il diciottenne ha chiamato la polizia, dicendo che lui e suo fratello erano stati aggrediti da un animale selvatico. Il fratello minore ha aggiunto di essere separato da suo fratello. Dopo 20 minuti sono arrivati ​​i primi agenti, che si sono subito presi cura del 18enne e hanno iniziato a cercare il fratello. "Poco dopo l'inizio della ricerca, è stato localizzato e accanto a lui c'era un leone di montagna in posizione accovacciata", ha detto Kyle Parker, portavoce dell'ufficio dello sceriffo.I poliziotti hanno sparato dei proiettili per spaventare l'animale selvatico, dopo di che hanno visto che il fratello maggiore era già morto. L'animale è stato catturato da ranger e cacciatori del California Department of Fish and Wildlife. È stata sottoposta ad eutanasia vicino alla scena dell'attacco, ha detto l'ufficio dello sceriffo. Il leone di montagna è stato inviato al laboratorio forense del CDFW per ottenere informazioni sul DNA dell'animale e sulla salute generale.Gli attacchi di leoni di montagna sono estremamente rari, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, con l'ultimo incontro mortale in questo stato avvenuto nel 2004, secondo i registri del CDFW. Dal 1890, in California sono stati confermati meno di 50 attacchi contro esseri umani, sei dei quali mortali. Ciò che rende un attacco ancora più raro è che nella maggior parte dei casi le vittime sono sole. "Quando senti parlare di cose del genere, diventi un po' nervoso", ha detto Daniel Lesher , residente locale . "Sono rimasto sorpreso quando ho sentito che inseguivano le persone. Non è raro che inseguano il bestiame", ha aggiunto.Le circostanze dell'attacco non sono chiare. L'ufficio dello sceriffo afferma che maggiori informazioni saranno disponibili dopo le indagini. I leoni di montagna sono animali solitari che viaggiano da soli, tranne durante la stagione degli amori o quando hanno cuccioli, la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito. Sono conosciuti come una specie chiave di volta, poiché tengono sotto controllo le popolazioni di prede e distruggono le specie invasive. Quando e se attaccano gli esseri umani, sono per lo più feriti, stressati o affamati.