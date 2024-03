Sospetto ordigno a Trani: trovata una borsa con flaconi, telefono e cavi. Dda Bari apre indagine

TRANI - Una borsa da viaggio contenente una decina di flaconi con del liquido, un telefonino e alcuni cavi aggrovigliati ha fatto scattare l'allarme bomba nella stazione di Trani questa mattina. L'allarme ha portato a controlli nelle scuole e alla sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Barletta-Bari dalle 6.26.Il materiale contenuto nella borsa "è stato realizzato con l'aspetto di un ordigno", ha detto Romeo Gallo, comandante provinciale dei vigili del fuoco della provincia Barletta-Andria-Trani. "Se era un vero o finto ordigno per ora non si sa, però non si tratta dello scherzo di un ragazzino".I flaconi sono stati prelevati e saranno sottoposti ad analisi nei laboratori dell'istituto zooprofilattico di Foggia per determinarne il contenuto. "Quello che potrebbe sembrare e che assomiglia molto all'ordigno annunciato come biologico, ora è in sicurezza", ha continuato Gallo. "Finché non vengono fatte le analisi sul materiale che è all'interno dei contenitori, non avremo certezza".La Dda di Bari ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per fare chiarezza sull'accaduto. A Trani il sindaco ha chiuso per alcune ore tutte le scuole, mentre la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Barletta e Bari dalle 6.26.Le indagini sull'allarme bomba di Trani sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari. I militari stanno cercando di risalire all'autore del gesto, che potrebbe aver lasciato la borsa in stazione per seminare il panico.Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione di Trani. Le immagini potrebbero aver ripreso l'uomo che ha lasciato la borsa in stazione.La circolazione ferroviaria sulla linea Barletta-Bari è ripresa alle 10.30 circa, dopo la bonifica dell'area da parte degli artificieri."L'allarme bomba di questa mattina ha creato un comprensibile allarme tra la cittadinanza", ha detto il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. "Voglio ringraziare le forze dell'ordine per il tempestivo intervento e per la professionalità dimostrata. La città di Trani non si arrende alla paura e continuerà a vivere la sua quotidianità con serenità".