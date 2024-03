Australia, un grande squalo bianco di oltre quattro metri muore sulla spiaggia nel nord del New South Wales

"Purtroppo, lo squalo era in pessime condizioni dopo essersi arenato e il team veterinario di Sea World gli ha somministrato farmaci per sedarlo prima che morisse", ha detto Sea World in una nota. “Sembrava che lo squalo avesse problemi di salute di fondo, a causa del comportamento violento osservato nelle acque basse prima dello spiaggiamento, non normale per la specie. "Anche se non c'erano segni insoliti sullo squalo, il Dipartimento della Pesca del NSW condurrà un'autopsia per cercare di identificare una causa dello spiaggiamento." L'esperta di squali Sea World Siobhan Houlihan ha detto alla ABC Network che probabilmente c'era "qualcosa di sinistro che stava succedendo dentro" lo squalo."Potrebbe essere malata o aver ingerito qualcosa che non avrebbe dovuto", ha aggiunto.





Il servizio di localizzazione degli squali Dorsal Watch, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, afferma che l'avvistamento di oggi è il settimo quest'anno nell'area di Kingscliff.





Un mostruoso grande squalo bianco che è stato avvistato mentre si dibatteva violentemente nelle acque basse dopo essersi arenato su una spiaggia popolare è stato soppresso. I bagnini hanno avvistato per la prima volta lo squalo di quattro metri che lottava nell'acqua di fronte al Kingscliff Beach Bowls Club, vicino al confine con il Queensland, sulla costa del NSW, in Australia, lunedì mattina 4 marzo. Suzy Martin, del posto, che ha realizzato splendide riprese dello squalo spiaggiato, ha detto che all'inizio pensava che fosse un delfino in difficoltà. I surfisti si sono affrettati a raggiungere la riva e una folla enorme si è radunata sulla spiaggia mentre gli specialisti del vicino Sea World sulla Gold Coast sono stati chiamati sulla scena. Era troppo tardi perché gli esperti salvassero la vita dello squalo.